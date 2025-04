“Sono sempre andato d'accordo con Xi, penso che verrà fuori qualcosa di positivo con la Cina”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, all'indomani delle contro-tariffe cinesi dall'84% al 125%.

In generale, Trump ha poi affermato che gli Usa hanno avviato negoziati “con molti Paesi” per i dazi. “Siamo in un'ottima posizione”, ha aggiunto. Il dollaro sarà sempre la valuta di riferimento ha poi detto Trump, sottolineando che “non è stato l'andamento del mercato dei Treasury a spingerlo a una pausa sui dazi”.

Sempre sui dazi, il presidente apre alla possibilità di offrire esenzioni ai dazi del 10%, ma insiste che il 10% è la soglia base per cercare di negoziare un accordo commerciale. “Potrebbero esserci un paio di esenzioni per ovvie ragioni ma direi che il 10% è la soglia”, ha detto il presidente Usa senza specificare quali potrebbero essere le "ragioni ovvie" per le esenzioni.