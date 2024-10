Il prossimo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden, in programma il 15 ottobre, si terrà da remoto con il presidente e l'ex vicepresidente che si collegheranno da luoghi separati. Lo ha stabilito la commissione che organizza i dibattiti presidenziali.

Trump rilancia: "Mi sento perfettamente, non penso di essere contagioso". Il presidente uscente vorrebbe incontrare lo sfidante fisicamente. "Per noi non è accettabile", ha affermato il presidente americano, accusando la commissione organizzatrice di voler "proteggere" il candidato democratico Joe Biden.

"Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale - ha aggiunto Trump - . Questo non ha nulla a che fare con quello che dovrebbe essere un dibattito. Si sta seduti dietro un computer e si parla, è questo un dibattito? Ridicolo. E poi possono tagliarti ogni volta che vogliono".