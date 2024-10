"Non avremo paura. Solo Dio ha evitato che accadesse l'impensabile". Donald Trump, nella mattina americana di domenica 14 luglio, con un post sul social Truth torna sull'attento subito ieri a Butler in Pennsylvania. L'ex presidente Usa è stato ferito a un orecchio da un cecchino ventenne. "Non avremo paura", scrive Trump con caratteri maiuscoli, dicendosi "resiliente". "Il nostro amore va alle altre vittime e alle loro famiglie. In questo momento è ancora più importante rimanere più uniti che mai, mostrare la nostra tempra come americani, rimanere forti e determinati senza permettere che il male prevalga. Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi. Non vedo l'ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin", dice ancora dando appuntamento alla convention repubblicana che si apre domani a Milwaukee.

"Non mi arrenderò mai", aveva detto subito dopo la corsa in ospedale e le dimissioni quasi immediate. "Questo è un messaggio da Donald Trump: non mi arrenderò mai", le poche parole affidate a una mail.

In precedenza, un resoconto più dettagliato sul social Truth: "Sono stato colpito da un proiettile che mi ha trafitto la parte superiore dell'orecchio destro. Voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti e tutte le forze dell'ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, Pennsylvania. Soprattutto, voglio porgere le mie condoglianze alla famiglia della persona uccisa al raduno e anche alla famiglia di un'altra persona gravemente ferita. È incredibile che un atto del genere possa verificarsi nel nostro Paese", il messaggio.

La campagna elettorale di Trump ha annunciato che viene rafforzata la sicurezza in vista della convention repubblicana che si apre domani a Milwaukee e che durerà fino al 18 luglio. Intanto allo staff senior gli è stato chiesto di restare a casa e di non recarsi nelle sedi di Washington e di West Palm Beach, in quanto deve essere garantita la sicurezza di entrambe le sedi.

"Stiamo potenziando la presenza di sicurezza armata con ufficiali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in loco", hanno scritto in una lettera. "Saranno messe in atto ulteriori valutazioni di sicurezza. La nostra massima priorità è mantenere tutti voi di questo staff al sicuro", hanno aggiunto.