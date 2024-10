Un uomo "crudele", "bugiardo", "ipocrita", "senza principi", che "non legge": così l'ex giudice federale Maryanna Trump Barry, sorella di Donald Trump, descrive il fratello in una serie di registrazioni segrete stando a quanto riportato dalla nipote Mary Trump, autrice di un libro bomba sullo zio, e diffuse in esclusiva dal Washington Post alla vigilia della convention repubblicana.

Barry non ha mai manifestato apertamente il suo disaccordo col presidente. Nelle registrazioni segrete, Maryanne Trump Barry definisce il fratello Donald Trump un "moccioso" a cui lei faceva i compiti e che era entrato al college solo grazie ad un'altra persona che aveva sostenuto per lui l' esame di ammissione.

L'ex giudice ricorda anche che al funerale del padre "Donald fu l'unico che non parlò di lui", preferendo ricordare i propri successi. "Non voglio che nessun dei miei fratello parli al mio funerale. E questo è per Donald e per quello che ha fatto al funerale di papà".

"Ogni giorno - è la risposta del presidente - c'è qualcos'altro, che importa. Mi manca mio fratello e continuerò a lavorare duro per il popolo americano. Non tutti sono d'accordo ma i risultati sono evidenti. Il nostro Paese diventerà presto più forte che mai".