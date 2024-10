"Siamo vicini a un vaccino". Lo afferma Donald Trump, in un'intervista a Fox, parlando dell'emergenza coronavirus che sta flagellando in maniera particolarmente significativa gli States.

Nelle ultime 24 gli Usa hanno contato altri 840 morti su oltre 2,16 milioni di casi. Le vittime totali sono 117.694.

L'emergenza non rientra neppure in America Latina, dove i casi totali sono 1.826.090 e i morti 86.252. Il triste primato spetta ancora al Brasile dove i contagiati continuano a crescere ad un ritmo importante, e sono ora 960mila in totale.