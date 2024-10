I suoi followers su Instagram erano disposti a pagare anche 900 euro a barattolo, tanto che l’influencer ha dichiarato di essere riuscita a guadagnare anche 60mila euro a settimana, vendendo i suoi peti in eleganti barattolini di vetro.

Ma qualcosa è andato storto per Stephanie Matto: qualche giorno fa, infatti, la 31enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di fortissimi dolori al petto, tanto che si pensava ad un attacco di cuore.

Tuttavia, dopo una serie di esami del sangue e di un elettrocardiogramma, i medici hanno espresso la propria diagnosi: il dolore al petto era provocato da eccessivi gas nello stomaco, causati da una dieta troppo ricca di fagioli, uova e frullati proteici. Dieta seguita dalla Matto proprio per “motivi lavorativi”, in modo da poter continuare a vendere i particolari barattoli che tanto piacciono ai suoi seguaci sui social. Il consiglio dei medici è quello di cambiare radicalmente dieta: sarà la fine della carriera di Stephanie?

Lei avrebbe spiegato ai media che pensava di avere un attacco di cuore o un ictus: "Ho pensato di stare per morire, era quasi impossibile respirare e ogni volta che provavo a fare un respiro sentivo una forte pressione intorno al cuore".

Sul consiglio di cambiare la dieta si è invece espressa così: È la fine ai miei affari". La ragazza è riuscita comunque a trovare un altro modo per guadagnarsi da vivere: da oggi i suoi clienti non potranno più possedere il barattolo fisico delle sue flatulenze ma potranno acquistarli come opere d'arte digitali sulla blockchain.