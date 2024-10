Hamas ha accettato l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Lo afferma l'emittente Al Arabiya, sottolineando che l'organizzazione ha detto sì ad una versione 'modificata' della proposta avanzata dagli Stati Uniti, mediatori nelle trattativa con Israele. La delegazione di Hamas dovrebbe volare nei prossimi giorni al Cairo per discutere gli ultimi dettagli e l'implementazione dell'intesa.

"La proposta internazionale comprenderà la liberazione di detenuti compresi bambini, donne e anziani", le parole di una fonte di Hamas alla tv. L'intesa dovrebbe consentire anche il graduale ritorno dei palestinesi costretti ad abbandonare le proprie case nella Striscia di Gaza.

Le notizie di Al Arabiya arrivano dopo l'apertura prospettata dal capo della Cia, Williams Burns: C'è ''ancora una possibilità di un accordo'' per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per il rilascio degli ostaggi, anche se restano da risolvere questioni molto complicate, le sue parole in un'audizione alla Camera dei Rappresentanti.

"Penso che ci sia ancora la possibilità di un accordo'', ha detto sottolineando i ''tentativi da parte nostra, lavorando a stretto contatto con le nostre controparti israeliane, qatariote ed egiziane''. Si tratta di ''un processo molto difficile. Non penso che ci sia qualcuno che possa garantirne il successo'', ha aggiunto.