Una 33enne di origini sarde è morta in Olanda dopo essere stata travolta sulle strisce pedonali insieme al suo fidanzato 30enne, anche lui ucciso nell'incidente.

La giovane stava attraversando la strada quando è stata centrata da un’auto in corsa ad alta velocità. Il terribile incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella cittadina di Goes, nella provincia della Zelanda, nei Paesi Bassi. Lì, da tempo, viveva la famiglia della vittima. Il padre, originario di Cagliari, si era trasferito nel Nord Europa dai 18 anni trovando moglie in Olanda.

Il responsabile dell'incidente è un 19enne di un centro vicino che, sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo. L'investitore è stato arrestato e la sua patente ritirata.