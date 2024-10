Salgono a otto le persone che hanno perso la vita a seguito dell’incendio sul traghetto Norman Atlantic. I passeggeri salvati sono stati 427.

Si temono però 38 dispersi.

Ma resta d hanno dichiarato I ministri della Difesa, Roberta Pinotti, e delle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi.

“Non ci pronunciamo sulla questione dei dispersi: fare previsioni sul numero ci sembra assolutamente prematuro”, hanno detto in conferenza stampa i ministri della Difesa, Roberta Pinotti, e delle

Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi.

“Il punto incerto è se c'è qualcuno che nelle fasi concitate della messa a mare della scialuppa, sia caduto in mare. In maniera cautelativa ci siamo mossi partendo dalla lista ufficiale. Via via mentre procedevamo nei soccorsi andavamo affinando i nomi salvati confrontandoli con la lista dell'imbarco siamo arrivati a un quadro preciso”.

Tra i 427 salvati ci sono 56 membri dell'equipaggio, tra i quali 22 italiani. Tra i passeggeri, 234 greci, 54 turchi, 22 italiani, 22 albanesi, 18 tedeschi, 10 svizzeri e poi di altre nazionalità.