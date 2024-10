Alcuni malviventi si sarebbero introdotti nella casa torinese del centrocampista della Juventus Arturo Vidal riuscendo a rubare contanti e gioielli per un valore di 150mila euro.

Il giocatore che non era in casa, era fuori a cena, al suo ritorno ha avuto l’amara sorpresa: casa sotto sopra e cassaforte, contenente 60 mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 90 mila euro, aperta. Qui il calciatore custodiva

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Moncalieri.