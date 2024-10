Nel mondo

Il consigliere comunale dell'Udc Alberto Musy, 45 anni, non ce l ha fatta: è morto martedì sera intorno alle ore 22. Il politico era in coma irreversibile in seguito all'agguato messo a segno nel marzo nel 2012 da un uomo con il volto coperto da un casco che ha sorpreso Musy sotto la sua abitazione centrandolo con sei colpi di pistola.