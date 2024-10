Il settimanale americano Time non ha dubbi: il 2020 è "il peggior anno di sempre". "Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere", afferma la critica cinematografica Stephanie Zacharek, nel numero in uscita il 14 dicembre. "Ci sono stati anni peggiori nella storia degli Stati Uniti, e certamente anni peggiori nella storia del mondo, ma la maggior parte di noi oggi in vita non ha visto niente di simile".

La Zacharek prosegue ricordando che bisognerebbe avere "più di 100 anni per ricordare la devastazione della Prima guerra mondiale e la pandemia influenzale del 1918, circa 90 per avere un senso della privazione economica causata dalla Grande Depressione e 80 per conservare un ricordo della Seconda guerra mondiale e dei suoi orrori".

Il 2020 è stato segnato dal "ripetersi di disastri naturali che confermano quanto abbiamo tradito la natura e da un'elezione contestata sulla base della fantasia", spiega la giornalista, punzecchiando il presidente uscente Donald Trump. E soprattutto, l'anno che si sta per chiudere è stato segnato da un "virus che ha avuto origine, forse, da un pipistrello, che ha sconvolto le vite di praticamente tutti sul pianeta ed ha ucciso circa 1,5 milioni di persone in tutto il mondo".