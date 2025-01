Il nuovo robot open source TidyBot++, sviluppato dai ricercatori delle università di Stanford e Princeton, sta rivoluzionando il concetto di domestico impeccabile. Con un costo di circa 6.000 dollari, questo robot versatile è progettato per aiutare con le faccende domestiche e facilitare l'addestramento di algoritmi di apprendimento imitativo. Descritto in un articolo su arXiv, TidyBot++ è composto da un telaio modulare in alluminio che può essere personalizzato con bracci robotici o sensori. Grazie alle sue ruote girevoli motorizzate, si muove agilmente in ogni direzione ed è controllabile tramite smartphone.

Jimmy Wu della Princeton University, primo autore dello studio, afferma: "TidyBot++ è progettato per eseguire le faccende domestiche con precisione e facilità." Jeannette Bohg della Stanford University aggiunge: "Rispetto ad altre piattaforme, TidyBot++ è altamente manovrabile, accessibile e ottimizzato per l'apprendimento delle faccende domestiche, garantendo efficienza anche in ambienti disordinati." Wu sottolinea: "Con il design e il software open source, miriamo a rendere accessibile a tutti un manipolatore mobile robusto, promuovendo la ricerca sulla manipolazione mobile a livello globale."

In prospettiva futura, TidyBot++ potrebbe essere fondamentale per raccogliere dati di alta qualità per l'addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale nella robotica basata sull'apprendimento per imitazione. Questo robot potrebbe anche essere utilizzato in ambito educativo per testare gli algoritmi e potenzialmente trovare applicazioni pratiche nelle case come assistente per le faccende quotidiane.