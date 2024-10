Nonostante i ritardi dovuti alle condizioni meteo, che minacciavano pioggia e rischio di ulteriori allagamenti per le grotte, altri quattro ragazzi dei 12 intrappolati da 17 giorni sono stati portati in salvo.

I ragazzi sono divisi in gruppi di quattro, l’ordine di uscita dei ragazzi è stata decisa dal dottore anestesista australiano Richard Harris, voluto dai Navy Seals, la maggior parte volontari, in quanto esperto di immersioni in grotte. Il medico è con i ragazzi nella grotta, e ha dato priorità a chi presentavano maggiori problemi causati dall’assenza di cibo, dal buio e dalla mancanza di movimento.

Domani riprenderanno i soccorsi per gli ultimi quattro ragazzi, e l’allenatore.