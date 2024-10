I bambini di quarta elementare e le due maestre uccisi in una scuola a Uvalde, in Texas, erano tutti nella stessa aula. Lo riferisce la Cnn. In tutto sono morti 19 bambini e due adulti e almeno 17 persone sono rimaste ferite durante la sparatoria di questa mattina.



Negli Stati Uniti prosegue il dibattito sul libero accesso alle armi: il presidente Biden sostiene che sia "il momento di trasformare il dolore in azione e agire sulle armi", mentre il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, pro Trump, rilancia l'idea di armare gli insegnanti. "Non possiamo fermare i cattivi dal fare cose brutte. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore".

Intanto emergono inquietanti dettagli sulla strage di oggi: la piccola Amerie Jo Garza di soli 10 anni, una delle vittime, ha provato a chiamare il 911 appena ha visto il killer. Probabilmente è stata lei la prima a morire per mano dell’assassino, proprio perché l’ha vista con il telefono in mano.



"L'uomo armato è entrato e ha detto ai bambini 'state per morire. Amerie ha preso il suo telefono e ha chiamato i servizi di emergenza. Lui le ha sparato", hanno riferito i parenti della piccola eroina.