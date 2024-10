La vita continua a lottare sotto le macerie causate dal terribile terremoto in Turchia e Siria. Poche ore fa i soccorritori che lavorano senza sosta, in Turchia hanno estratto vivo un neonato di soli 10 giorni di vita, rimasto sotto i resti degli edifici distrutti per 4 giorni.

Salvati anche 2 bimbi di 2 anni e 2 mesi rispettivamente dopo 122 e 128 ore. Fortunatamente tanti cuori continuano a battere e a lottare per la vita nonostante la catastrofe definita la peggiore degli ultimi 100 anni. Ma continuano purtroppo ad aumentare le vittime: sono attualmente oltre le 25mila e secondo l’Onu potrebbero addirittura raddoppiare.

Secondo L’Unicef, come riporta Tg Com 24, i bambini rimasti orfani e quelli che ancora non hanno ritrovato i propri genitori si aggirano tra i 1000 e i 5000.