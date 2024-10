Terremoto Marche Ancona Macerata Foggia 21 luglio 2013

Continua la sciame sismico al largo di Ancona. Il sisma di magnitudo 4,9 si è registrato alle 3.32, la stessa ora della scossa mortale de L'Aquila, nel 2009. Alle 5,07 replica di magnitudo 4. Tanta paura ma nessun danno.

Notte di terrore nelle Marche per una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 alle 3.32, la stessa ora del sisma "mortale" de L'Aquila denl 2009, alla quale è seguita una replica di 4 alle 5.07. rispettivamente alle 3:32 e alle 5:07.

Le scosse, accompagnate da almeno dieci repliche di minore entità (la piu' forte 2.7), hanno avuto epicentro in mare davanti alle province di Ancona e Macerata. I comuni più vicini all'epicentro sono stati Numana e Sirolo, nell'Anconetano.

Tante le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile, che hanno fatto scattare subito i controlli sul territorio: ad ora nessun danno particolare è stato segnalato, ma molte persone si sono riversate in strada ed hanno preferito passare il resto della notte fuori dalle loro abitazioni.

La prima scossa, in particolare, è stata chiaramente avvertita anche in Abruzzo, fino alla provincia di Pescara. E agli abruzzesi non è passato inosservato l'orario del sisma marchigiano: le stesse 3:32 che il 6 aprile 2009 segnarono per sempre la città dell'Aquila, con un terremoto di magnitudo momento 6.3 che costò la vita a oltre trecento persone.

