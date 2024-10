Un bilancio da brividi quello causato nella notte da una forte scossa di terremoto, magnitudo 7 della scala Richter, in Marocco, nella regione di Marrakech: è salito infatti a 1.037 il numero delle vittime, come riportano la tv marocchina citata da Sky News e Leggo. I feriti sono invece 1.204, 721 dei quali in gravi condizioni.

Gli italiani attualmente in Marocco sono 400 e, come ha reso noto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina Nicola Minasi parlando a Rainews24, “stanno tutti bene”.

“La notizia del sisma che ha colpito questa notte il Marocco ha suscitato negli italiani tutti e in me personalmente immensa tristezza - scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al re del Marocco Muhammad VI - In questa circostanza così dolorosa per l'amico popolo marocchino, desidero far pervenire a Vostra Maestà, al Governo e a tutte le famiglie di quanti hanno perso la vita le espressioni di profondo cordoglio dell'Italia e le mie sentite condoglianze”.

“Vi siamo vicini con sentimenti di autentica solidarietà e auguriamo ai feriti un completo ristabilimento, manifestando disponibilità a contribuire ai complessi lavori di soccorso” conclude Mattarella.