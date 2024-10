Un’altra drammatica storia arriva dalla Turchia, dove una settimana fa si è verificato un disastroso terremoto, così come in Siria.

Proteo, u n pastore tedesco da soccorso messicano impegnato a cercare superstiti, è morto di fatica mentre svolgeva il proprio lavoro. La triste storia è stata riportata da Tg Com 24.

L’instancabile animale faceva parte della delegazione del Paese che partecipa alle attività di ricerca e soccorso in Turchia e, secondo le testimonianze, ha aiutato a salvare almeno due persone. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il Segretariato per la Difesa Nazionale messicano (Sedena).

"I membri dell'esercito e dell'aeronautica messicana sono profondamente addolorati per la perdita del nostro grande compagno, il cane Proteo. Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e nel salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie per il tuo lavoro eroico", questo il messaggio diffuso sui social dal Segretariato per la Difesa Nazionale messicano.

"Mi dispiace per la morte di Proteo, un membro della squadra di soccorso di Sedena in Turchia. Ha innalzato il nome del Messico e del nostro popolo", ha scrotto su Twitter il segretario alle Relazioni estere messicano Marcelo Ebrard.

Il coraggio dei soccorritori che con i loro instancabili colleghi animali stanno cercando ancora vita e speranza tra ciò che resta di città distrutte, è un grande esempio di solidarietà. Una forza d’animo fuori dal comune che andrebbe ricordata per sempre.