Un evento sismico è stato avvertito poco dopo le nove di questa mattina in provincia di Alessandria con epicentro nei comuni di Garbagna, Avolasca e Borghetto di Borbera. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo era di 3,1 e il terremoto è stato localizzato a 10,4 km di profondità. Per ora non è stato registrato alcun danno a persone o cose.