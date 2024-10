Il terremoto colpisce il Sud dell'isola di Creta, in Grecia. Il sisma, di magnitudo 6,7, è avvenuto a una profondità di circa 10 chilometri. L’epicentro è a 118 chilometri a Sud di Ierapetra, sulla costa meridionale dell'isola. Non ci sono state vittime e neanche danni significativi. L'area abitata più vicina si trova a circa 90 chilometri, il villaggio di Nea Anatoli.

Ora è scattata l’allerta tsunami nella costa sud.

In Grecia i terremoti sono frequenti, soprattutto in mare. Il più delle volte non provocano morti. L'ultimo brutto sisma, di magnitudo 6,7, è avvenuto sull'isola di Kos nel 2017 (due le vittime), l’altro invece, magnitudo 5.9, nel 1999, che provocò la morte di 143 persone.