Era il 1983 quando sostenne la prima volta l'esame, fallendolo. Da allora non si è dato per vinto e, nonostante ciò, sono seguite altre 26 bocciature. La singolare vicenda ha come protagonista Liang Shi, 56 anni, che in Cina ha tentato per 27 volte di superare il "Gaokao" (l'esame d'ammissione all'Università), senza successo.

Ogni anno l'uomo ha avuto la possibilità di ritentare il test, ma non è mai riuscito a raggiungere il punteggio minimo necessario per superarlo. Esito negativo anche quest'anno, che lo ha visto totalizzare soltanto 428 punti su un totale di 750.

Quattro gli argomenti compresi nel Gaokao: cinese, matematica, inglese e scienze (fisica, chimica e biologia) o arti liberali (politica, storia e geografia). In una diretta social, Liang ha rivelato di non aver superato nessuna delle materie. "Forse devo riflettere su me stesso", ha detto a Tianmu News, come ripreso dalla Bbc.

Ma potrebbe non essere l'ultima chance: "Se l'anno prossimo parteciperò e fallirò ancora, rinuncerò al mio cognome", ha infatti dichiarato in un'altra intervista.