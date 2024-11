Il consenso concesso dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna a Kiev per attaccare il territorio russo con missili forniti da loro ha trasformato il conflitto in una questione globale, come sottolineato dal presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo serale.

Putin ha annunciato il test di un nuovo missile balistico ipersonico chiamato Oreshnik (noccioleto), senza carica nucleare, su un obiettivo militare in Ucraina come risposta alle azioni autorizzate dalle potenze occidentali.

Test missile ipersonico

Il presidente ha anche rivelato dettagli sul lancio del missile ipersonico, sottolineando la sua capacità di viaggiare a velocità estreme (a 2-3 chilometri al secondo) e l'inefficacia delle difese aeree contro di esso. Ha avvertito che la Russia continuerà a testare il missile durante il conflitto, prendendo di mira obiettivi in base alle minacce percepite alla sicurezza del paese, ma dando preavviso ai civili nelle aree potenzialmente bersagliate.

Il presidente ha quindi fatto riferimento agli attacchi condotti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna contro obiettivi russi, confermando il diritto della Russia di rispondere colpendo le strutture militari dei paesi che permettono tali attacchi. Putin ha sottolineato la prontezza della Russia a cercare una soluzione pacifica, ma ha avvertito che risponderà in modo deciso e proporzionato a qualsiasi escalation aggressiva.