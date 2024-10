Le Autorita' inglesi hanno emanato un'informativa sull'obbligo in vigore "dalla prossima settimana" per tutti i viaggiatori in arrivo in Inghilterra (per aria, terra e mare) di presentare all'ingresso nel Paese tampone con esito negativo effettuato nelle 72 ore precedenti. A prescindere dall'esito del tampone, sarà altresì richiesto di procedere con autoisolamento domiciliare di 10 giorni, riducibile a 5 effettuando test presso strutture sanitarie private britanniche.

Ne da notizia il Consolato Generale d'Italia a Londra, informando che "eventuali eccezioni a tale obbligo e le informazioni specifiche sui test richiesti devono ancora essere comunicate. Per eventuali informazioni, dubbi o approfondimenti, sarà possibile rivolgersi direttamente al proprio Council di riferimento o alle Autorità diplomatico-consolari britanniche in Italia".