Arrivati all’ospedale di Terre Haute, nell’Indiana, Scott Edwards e Holly Coti hanno raccontato ai medici che il loro piccolo di appena 14 mesi, ormai agonizzante, era caduto dalla culla sbattendo il mento e tagliandosi la lingua durante l’impatto.

Ma per i medici il taglio netto della lingua per un bimbo di quell’età era praticamente impossibile, così hanno denunciato i genitori e visitato il piccolo, che oltre al taglio della lingua presentava evidenti lividi in tutto il corpo e i suoi genitali erano gonfi.

La donna ha raccontato che il figlio cadeva spesso, e che il gonfiore ai genitali era dovuto al fatto che era sua abitudine salire a cavalcioni su un giocattolo.

Dall’analisi dei medici la lingua pare sia stata tagliata probabilmente da un paio di forbici, e i genitali del bambino erano particolarmente lesionati, presentando anche ferite da traumi precedenti.

La coppia è stata arrestata con l’accusa di abusi negligenza.