E' morto serenamente a 95 anni nella sua casa di Johannesburg, in Sudafrica, Nelson Mandela. La notizia è stata data dal Presidente sudafricano Zuma che ha tenuto un discorso alla nazione in diretta tv.

Erano mesi che il Sudafrica e il mondo intero seguivano col fiato sospeso le condizioni di salute di quello che è ritenuto l'eroe della lotta all'apartheid. Mandela nel 1993 ricevette il Premio Nobel per la Pace.

"Voglio ricordare la sua umanità, la sua umiltà per la quale il mondo avrà grande gratitudine per sempre" ha detto Jacob Zuma. "La sua anima risposi in pace. Dio benedica l'Africa" ha concluso il Presidente.