"Dopo alcuni giorni in cui sono rimasto a casa con la mia famiglia, ho avuto modo di riflettere sui fatti e sulla realtà di quanto accaduto durante la partita Italia-Uruguay del 24 giugno 2014. ?

A prescindere dalle dichiarazioni contraddittorie di questi giorni, tutte effettuate senza voler interferire con la buona riuscita della spedizione della mia Nazionale, quello che è certo è che il mio collega Giorgio Chiellini ha sofferto gli effetti fisici di un morso dopo un contatto con me e dunque:

?-Mi pento profondamente ?

-Chiedo scusa a Giorgio Chiellini e a tutta la grande famiglia del calcio ?

-Mi impegno pubblicamente a far sì che non accada mai più un episodio simile con me tra i protagonisti. ?

Montevideo, 30 giugno 2014".

Sono le scuse del giocatore Luis Suarez pubblicate sul social network Twitter in seguito al morso rifilato all'azzurro Giorgio Chiellini.

Il centravanti dell'Uruguay è stato squalificato dalla Fifa per 9 partite.

Poco dopo, arriva la risposta di Chiellini: "E' tutto dimenticato. Spero che la FIFA ti riduca la sanzione".