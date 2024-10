Dal social network Facebook pare arrivino due importanti novità: il pulsante “Save” e una funzione che avvertirà gli utenti sulle condivisioni.

Per quanto riguarda la prima, l’introduzione del pulsante consentirebbe di salvare e leggere in un secondo momento gli articoli che scorrono sul proprio diario. Una mossa aggiuntiva che va nella direzione di voler puntare sempre di più sul mondo delle notizie, sfidando il rivale Twitter che al momento è tra le piattaforme più usate per la condivisione di news.

La seconda novità, invece, riguarda la privacy: gli iscritti dovrebbero essere ulteriormente “avvisati” con chi stanno condividendo determinati contenuti, mettendoli in guardia dall'eccesso di condivisioni in modalità «pubblica», quindi con chiunque, amici e sconosciuti. In pratica una sorta di 'privacy check-up' per rendere più consapevoli i propri iscritti. La nuova funzione in fase di test consisterebbe in una finestra che si apre quando si sta per condividere un messaggio o una foto, prima dunque dell'effettiva messa online.

Nel riquadro Facebook chiede all'utente se è sicuro dell'impostazione per la privacy corrente e gli ricorda eventualmente come modificare - e restringere - i livelli di condivisione. Il social network in blu, spesso oggetto di preoccupazione per la privacy da parte di associazioni e gruppi di internauti, si comporta così come un genitore 'virtuale'. Mostrando di 'aver cura' della privacy dei suoi affiliati. Addirittura cliccando sull'opzione 'Learn More' ('Per saperne di piu«), il sito rammenta che si sta facendo 'oversharing', cioè si condivide troppo.