Che cosa ci si può aspettare da un coro di ragazzi di Oxford che cantano a cappella in giacca e cravatta? Non certo una rivisitazione di Shakira. Eppure è proprio quello che hanno fatto gli "Out Of The Blue", ovvero i 15 componenti del coro maschile dell'Università di Oxford e della Oxford Brookes University, diffondendo sul proprio canale youtube un video in cui si cimentano in un medley di alcune delle canzoni più famose della popstar ("Hips Don't Lie","Whenever Wherever" e "Waka Waka"). La clip, che si svolge su prati e strade lastricate di Oxford, è divenuta subito virale, complice l'autoironico tentativo di imitare il sensuale movimento di fianchi della cantante colombiana. Il video è stato girato per beneficienza, con lo scopo di raccogliere mille dollari da donare alla struttura Helen and Douglas House di Oxford, che si occupa dei bambini malati terminali. Shakira stessa ha apprezzato l'iniziativa, ritwittando il medley e complimentadosi davanti ai suoi 26,3 milioni di follower