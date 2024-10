Una mamma in preda a un raptus di follia ha ucciso, accoltellandole, le tre figlie di 3,2 anni e due mesi.

La donna, Carol Coronado, 30enne di Torrance in California, è stata trovata dalla polizia nuda sul letto con in mano un coltello insanguinato. Intorno a lei i corpicini privi di vita delle figlie.

La mamma è stata arrestata con l'accusa di triplice omicidio.

Secondo quanto riferito alla stampa dalla vicina Ashley Madrid, Carol Coronado avrebbe chiamato la nonna delle bambine in preda alla disperazione non si sa per quale motivo. Quando la nonna è però giunta nella abitazione della figlia la mamma aveva già compiuto il terribile gesto.