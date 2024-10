Adam Kabobo, il ghanese che lo scorso 11 maggio ha assassinato tre passanti a colpi di piccone a Milano, avrebbe tentato adesso di strangolare il suo compagno di cella a San Vittore perchè, dice, "Ho sentito delle voci, me l'ha detto Dio".

Il ghanese è stato fermato dagli agenti di polizia penitenziaria e trasferito in isolamento dove è sorvegliato a vista. Aveva già dato in passato segni di disturbo ma secondo una perizia psichiatrica, al momento della strage, era totalmente capace di intendere e volere per cui può essere condannato alla reclusione