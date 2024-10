Somalo, 34 anni, appartenente a un gruppo di miliziani armati. Fingeva di essere uno dei superstiti ma in realtà era l'organizzazione dell'abominevole traversata del Mediterraneo costata la vita a 366 anime che cercavano la salvezza sulle coste della Sicilia.

E' stato fermato assime ad un palestinese in un centro di accoglienza, per loro l'accusa di aver stuprato, maltrattato e torturato con scosse elettriche per giorni i viaggiatori della carretta del mare.

Questa è una delle prime volte che gli investigatori riescono ad identificari alcuni dei capi delle organizzazioni criminali che si occupano dei flussi migratori tra l'Africa e l'Italia.