Mascherina obbligatoria in volo: diverse compagnie internazionali hanno deciso di far togliere il dispositivo di protezione ai passeggeri, come EasyJet, British Airways,Jet2.com, Tui Airways, ma anche la low cost norvegese Norwegian Air e la polacca Lot. Bisogna però indossarlo se il Paese di partenza o arrivo prevede l'obbligo all'interno del velivolo.

In Italia fino al 30 aprile sarà ancora obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, indossare le Ffp2 per l’accesso a tutti i mezzi pubblici, tra cui gli aerei.

Su Ita Airways vige l'obbligo della mascherina, ma sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni, così come su Airfrance, e su Ryanair.

In America non vige più l'obbligo di mascherina all'interno degli aerei, ma le persone continuano a prendere precauzioni utilizzando le FFP2 per prevenire il contagio.

La notizia è stata riportata da Il Messaggero.