"Sembrava quasi non avessimo altra scelta, dovevamo continuare con il racconto". Con queste parole, il regista e creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyukh ha annunciato che la serie più vista di sempre su Netflix, e al centro di forti polemiche, tornerà con una seconda stagione.

Il successo globale della serie è stato tale che il regista non ha potuto che confermare la notizia di un secondo capitolo all'Associated Press, durante una proiezione e una sessione di domande e risposte a Los Angeles.

"C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione... È nella mia testa in questo momento. Adesso sono in fase di progettazione". Ma Dong-hyukh non ha fornito altri dettagli. "Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà - ha spiegato -. Vi prometto questo: Seong Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo".

Da parte di Netflix non è ancora giunto alcun annuncio ufficiale. La serie distopica è incentrata sulle vicende di una serie di persone alla disperata ricerca di denaro che accettano di prendere parte a diversi giochi dall'esito mortale.