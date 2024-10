Un futuro sposo ha cancellato dal menu del matrimonio, scelto precedentemente assieme alla fidanzata, i piatti vegani, perché voleva la carne, suscitando l’ira della futura moglie poiché ha fatto tutto senza prima parlargliene.

Lei, utente di Reddit, e la sua famiglia seguivano tutti la stessa dieta rigorosa, di cui lo sposo non era un grande fan.

Come riporta Leggo, la sposa ha spiegato che con il fidanzato fossero d'accordo su tutto, tranne che sul cibo. "Io e la mia famiglia siamo vegani e ci sono così tante ragioni per cui abbiamo scelto questo stile di vita e una di queste è che abbiamo una storia di problemi di salute". Ma non così per i parenti dello sposo. "Il mio fidanzato e la sua famiglia sono l'esatto opposto. Sono mangiatori di carne accaniti, il che ovviamente per me va bene."

Quando la sposa ha scoperto che il futuro marito aveva cancellato tutte le opzioni vegane, circa 4-5, togliendole dal menu completamente alle sue spalle, è andata su tutte le furie.

Dopo tante chiamate senza risposta, si è presentata sul posto di lavoro di lui per fargli una scenata, e lui ha detto che sì, voleva la carne, ma che sotto c’era lo zampino di sua madre, la quale pensava che quello vegano “non fosse vero cibo”, sostenendo anche che sarebbe stato offensivo per i loro ospiti.