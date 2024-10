Pronta per dire il tanto desiderato "Sì", è andata in bagno, pochi minuti prima della cerimonia, ma la scena che le si è palesata davanti agli occhi è stata talmente scioccante da portare la sposa a pensare di annullare immediatamente il matrimonio.

Un tradimento? No. La donna ha sorpreso il futuro marito attaccato al seno della madre, intenta ad allattarlo .

L'aneddoto - se così lo si può definire - è stato raccontato dalla wedding planner professionista Georgie Mitchel durante un episodio del podcast Unfiltered Bride , dove dà consigli su come organizzare il matrimonio perfetto, ma racconta anche storie nuziali particolari, per così dire, a cui le è capitato di assistere.

Georgie e la co-conduttrice Beth nella puntata in questione, si sono chieste come fosse possibile che la signora producesse ancora latte e la conclusione alla quale sono arrivate è che la donna non avesse mai smesso di allattare sin da quando il figlio era piccolo .

Come è finita? Viene normale credere che l'unione tra i due non abbia avuto poi luogo, invece, altro colpo di scena: il matrimonio è stato ugualmente celebrato .