Uno dei giorni più importanti e belli della propria vita è stato purtroppo l’ultimo per Samantha Miller, 34 anni, morta il giorno delle nozze a causa di un tragico incidente stradale. La drammatica notizia è stata raccontata dalla mamma dello sposo, su Gofundme, verificata poi dalla Cnn e riportata da Leggo.

La sfortunata 34enne è stata travolta e uccisa da un’auto mentre lasciava il ricevimento su un’addobbata e bellissima golf car per dirigersi in hotel per la prima notte di nozze.

L’incidente è accaduto venerdì scorso a Folly Beach, nella Carolina del Sud, Stati Uniti. Come riporta Leggo, alla guida dell’auto ci sarebbe stata una 25enne, presumibilmente ubriaca, che è stata fermata poi dalla polizia ed è attualmente accusata di omicidio stradale e altri tre capi d'accusa. La sua macchina viaggiata a velocità alta più del doppio, rispetto al limite consentito.

Samantha è purtroppo morta sul colpo e altri coinvolti, tra cui lo sposo, sono rimasti feriti. Il marito, Aric Hutchinson, di 36 anni, ha subito diverse fratture ossee e una lesione cerebrale e si trova ricoverato in ospedale.