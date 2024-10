Capita sempre più spesso che gli sposi decidano il regalo per le nozze: che si tratti di oggetti o elettrodomestici per la casa attraverso la classica lista nozze, o denaro per un viaggio o per le spese che una giovane coppia dovrà affrontare, i parenti nella maggior parte dei casi conoscono già le richieste e non devono quindi pensare troppo al regalo da fare.

Insolito è che una somma di denaro venga chiesta agli invitati mesi prima del gran giorno così da utilizzare i soldi per coprire le spese dei preparativi per cerimonia e ricevimento. Si tratta, come riporta Leggo, di quello che ha fatto una futura sposa il cui matrimonio è programmato per il 15 settembre prossimo.

Come si può vedere sulla piattaforma Reddit, la ragazza ha aperto un conto PayPal, chiedendo agli invitati di donare una somma di denaro a loro piacimento per consentirle di finanziare le spese delle nozze. La curiosa vicenda è stata raccontata da sua cugina, spiegando che la futura sposa sia andata su tutte le furie perché nessuno degli ospiti avesse fatto una donazione.

La parente ha anche riportato una conversazione avvenuta su Facebook tra la futura sposa e un utente. “Ciao ragazzi, come tutti sapete, ho un matrimonio in arrivo il 15 settembre. Chiedo se qualcuno vorrebbe donare tutto ciò che può in modo da organizzare un adorabile matrimonio. Per favore e grazie” aveva scritto la ragazza lo scorso novembre.

Dopo che l’appello ha letteralmente fatto un buco nell’acqua, è stato pubblicato un altro post: “Ciò che mi preoccupa davvero è che tutte queste persone vogliono venire al mio matrimonio e ne sono felicissime, ma quando pubblico una richiesta di donazioni per aiutarmi a realizzarlo, tutti tacciono”.



Il post ha ottenuto molti commenti su Reddit, diversi dei quali sottolineavano l’assurdità della richiesta: “Se non puoi pagare per un matrimonio, non sposarti”, “Gli ospiti non dovrebbero pagare per il matrimonio. Gli ospiti comprano un regalo e si presentano. Se la cugina non può permettersi di sposarsi senza che gli ospiti paghino, dovrebbe rimandare il matrimonio e mettersi a risparmiare” sono solo alcuni dei commenti degli utenti contrariati.