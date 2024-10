“La Guardia Civil sta indagando su un complotto per riciclare i proventi del traffico di droga. Al centro del movimento ci sarebbe un nome che spicca come un pezzo fondamentale del puzzle: Jorge Messi”, padre del fuoriclasse del Barcellona, Leo.

E’ quanto scrive il quotidiano spagnolo El Mundo che aggiunge: “L’indagine è iniziata a seguito di alcune indagini della Guardia Civil in cui si sarebbero constatate delle connessioni tra gli eventi con scopi benefici, come gli “Amici di Messi” e concerti rock detenute da sudamericani star della musica , e i pagamenti utilizzati da grandi trafficanti di droga. Non vi sono figure molto particolari, ma si parla di milioni di euro”.

L’inchiesta sarebbe appena iniziata, ma già quattro giocatori sarebbero stati chiamati a testimoniare: Leo Messi, che sarebbe estraneo ai fatti, Dani Alves , Pinto e Mascherano.

Foto tratta da El mundo