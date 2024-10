“Il pesce spatola cinese è sopravvissuto a cambiamenti inimmaginabili come l'estinzione di massa che ha ucciso i dinosauri, ma non ha potuto sopravvivere agli umani”. È il post della National geographic che riprende l’annuncio sull’estinzione della specie di «Science of The Total Environmental».

È "una perdita riprovevole e irreparabile", ha commentato il leader dello studio Qiwei Wei dell'Accademia cinese delle scienze della pesca, che cerca l'animale da decenni.

Il pesce spatola era lungo fino a 7 metri e pesava fino a 400 chili.