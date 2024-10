“Aspetto un figlio da uno sconosciuto, abbiamo fatto sesso durante il mio addio al nubilato, organizzato dalle mia amiche in Messico”. Una storia che contiene una confessione molto forte quella raccontata da una donna americana su “Reddit”, il social nel quale chiunque può scrivere le proprie avventure in modo anonimo. A riportare la notizia Leggo.

“Non avevo nessuna cattiva intenzione, ma forse qualche mia amica sperava che mi lasciassi andare – ha scritto la donna - L'ultimo giorno mi hanno organizzato una festa con alcuni spogliarellisti. Abbiamo bevuto e fumato erba, poi la situazione è degenerata. Ho perso completamente il controllo”.

Poi il momento clou, in cui ammette: “Uno dei ragazzi mi ha portata via e, purtroppo, siamo andati a letto - racconta - Abbiamo usato il preservativo, non so come sia successo, ma sono rimasta incinta”.

Al marito lo ha poi raccontato, ma non è chiaro se lo abbia fatto per onestà o perché “Lui non può avere figli, quindi non c'erano dubbi - ha detto - Così mi sono fatta forza e gliel'ho detto. La sua reazione mi ha sorpresa”.

"È sparito per due giorni, pensavo volesse lasciarmi per sempre. Invece è tornato e mi ha chiesto se lo amo. Io ovviamente gli ho detto di sì e mi ha perdonata – ha proseguito la donna - abbiamo sempre sognato di avere un figlio, probabilmente lo avremmo adottato. Così abbiamo deciso di tenerlo” ha concluso.

Come si può immaginare, i commenti sotto questo racconto sono stati centinaia.