La protagonista del video si chiama Yelena Osipova, ha 80 anni, è sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado, ed è stata arrestata a San Pietroburgo per essere scesa in piazza a protestare contro la guerra in Ucraina.

Dal 2 febbraio ad oggi sono oltre settemila le persone arrestate in Russia per le proteste portate avanti contro la guerra.