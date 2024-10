“La prima volta che ci sono stata, sono rimasta davvero sbalordita dalla quantità di rifiuti in quei cassonetti”. A parlare della sua “particolare” abitudine è Sofie Juel Andersen, una giovane donna che si tuffa nei cassonetti dei supermercati per recuperare cibo e risparmiare così sulla spesa. A riportare la notizia è Leggo.

La donna, di Sidney, ha fatto questa scoperta assieme ad un’amica e al DailyStar ha raccontato che, mentre inizialmente provava disgusto, con questo stratagemma risparmia ogni anni tantissimi soldi sulla spesa, passando da circa 50 sterline a settimana a 70 all’anno.

“Non spendo più soldi per il cibo e mi sento come se non desiderassi più le cose come una volta. C'è un vero e proprio tesoro in quei cassonetti. Una volta ho trovato 10 pizze margherita completamente confezionate, un avocado, un peperoncino e un po' di prezzemolo, ho combinato gli ingredienti e l'ho servito ai miei amici a una cena” racconta con soddisfazione.

“Verdure un po' marce, merce scaduta da un giorno e imballaggi danneggiati sono tutti motivi per cui le cose vengono gettate nel cassonetto - spiega la donna - Principalmente, però, di solito si tratta di cibo scaduto uno o due giorni prima”.