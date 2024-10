Nel mondo

Pare sia stato un infarto a trasformare un matrimonio in tragedia. La sposa, una donna di 32 anni, si è sentita male dopo il banchetto nuziale, il marito ha dato l'allarme, ma non c'è stato nulla da fare. Al medico giunto con i soccorsi non è rimasto che constatarne la morte. Il magistrato, atto dovuto in questi casi, ha ordinato l'autopsia.