Voleva dare una "lezione di vita" ai familiari. Così David Baerten (aka ragnar_le_fou), tiktoker belga di 45 anni che conta sul social 167mila follower, ha deciso di inscenare la sua morte. Uno "scherzo" organizzato insieme alla moglie e ai figli, finalizzato a portare un messaggio a tutti i suoi familiari.

Con la collaborazione dei suoi familiari più stretti, dunque, David ha dato il via alla messinscena. Il tutto è iniziato con un post della figlia sui social, un messaggio di addio dopo la "scomparsa" del padre, che recitava: "Riposa in pace, papà. Non smetterò mai di pensare a te. Perché la vita è così ingiusta? Perché tu? Stavi per diventare nonno e avevi ancora tutta la vita davanti. Ti amo! Ti vogliamo bene! Non ti dimenticheremo mai".

La notizia è dilagata, cogliendo di sorpresa familiari, amici e conoscenti. Nel frattempo sono stati organizzati i funerali, svoltisi qualche giorno dopo a Liegi. Ma, nel giorno più triste, ecco il colpo di scena: mentre gli affetti più cari erano radunati per l'ultimo saluto, l'uomo si è presentato alla cerimonia in elicottero accompagnato da una troupe televisiva.

A quel punto ha rivelato che trattavasi di uno scherzo, presentandosi così: "Buongiorno a tutti voi, benvenuti al mio funerale". Come facilmente ipotizzabile, le reazioni sono state svariate, tra chi commosso e in lacrime è corso ad abbracciare il "defunto" e chi invece non ha potuto fare altro che esternare rabbia e delusione per il comportamento del 45enne.

Alla fine, lo stesso David ha voluto spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a mettere su tale teatrino: "Quello che vedo accadere nella mia famiglia spesso mi fa male: non vengo mai invitato a niente - ha rimproverato -, nessuno mi vede, ci siamo allontanati tutti. Mi sono sentito poco apprezzato. Ecco perché darvi una lezione di vita e volevo dimostrare che non bisognerebbe aspettare che qualcuno sia morto per andare a trovarlo".