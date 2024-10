Le nozze gay saranno possibili anche alle Hawaii. Dopo il via libera del senato, entrerà in vigore, il prossimi 2 dicembre, la legge che riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso.



Le Hawaii sono il quindicesimo Stato degli Usa a legalizzare le unioni omosessuali.



Soddisfatto il presidente americano Obama che si è detto orgoglioso dello Stato in cui é nato e ha vissuto.