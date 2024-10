Una donna è accusata di aver ucciso il marito per poi tagliargli il pene e friggerlo in padella. Secondo quanto riporta The Sun, Dayane Cristina Rodrigues Machado, 33 anni, è stata arrestata lunedì 7 giugno a Sao Goncalo, nello Stato di Rio de Janeiro, dove la polizia ha trovato il corpo del marito senza vita, nudo e mutilato nel quartiere di Santa Caterina.

La moglie è ritenuta responsabile di averlo evirato e di aver cucinato il pene in una padella con olio di soia verso le 4 del mattino. L'accusa è di omicidio e profanazione di cadavere e la polizia ha sequestrato un coltello da cucina sulla scena del delitto. La coppia stava insieme da 10 anni, ma era separata da due sebbene continuasse a vedersi. Andre e Dayana hanno un figlio di 8 anni e una figlia di 5 e gestivano insieme una pizzeria.

La coppia, la sera del delitto, sarebbe andata in un bar dove è nata una discussione. L'avvocato della donna, Carla Policarpo, sostiene che il marito l'avrebbe minacciata per primo e lei lo ha ucciso per legittima difesa. La sorella della vittima, invece, afferma che la moglie ha ucciso suo fratello per vendicarsi di un suo presunto tradimento.