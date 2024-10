Decine di bare sepolte una accanto all'altra in fosse comuni vicino a New York. Le immagini shock che arrivano dagli Usa sono state riprese da un drone e diffuse dai media locali. Lo spazio in questione si trova ad Hart Island, al largo del Bronx, e da oltre 150 anni viene utilizzata per tumulare chi non può permettersi funerali o posti al cimitero.

Nello Stato di New York si sono registrati più casi di coronavirus che in qualsiasi altro Paese. Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 161.807 i contagiati con un incremento di oltre 10mila persone nelle ultime 24 ore. Mercoledì sono morte 799 persone, il numero più alto dall'inizio della pandemia. I decessi totali sono 7.067.

Nei giorni scorsi il sindaco di New York aveva accennato alla possibilità di usare "cimiteri temporanei" fino a che la crisi fosse passata.