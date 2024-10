La sorella di Sharon Stone, Kelly, è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto il Covid-19, e l'attrice sui social ha rivolto un duro sfogo a chi si rifiuta di indossare le mascherine.

"E' colpa di uno di voi", ha scritto sotto un post pubblicato su Instagram. Kelly Stone è anche affetta da lupus, una malattia autoimmune, e quindi particolarmente soggetta ad infezioni.

L'attrice ha spiegato che la sorella è uscita solo per andare in farmacia accompagnata dal marito, anche lui ricoverato dopo aver contratto il virus, e si è ammalata. "Siete in grado di affrontare questo da soli? - conclude - indossate una mascherina per voi e per gli altri, per favore".