Stavano facendo sesso in macchina in tre, quando, lui, accidentalmente, disinserisce il freno a mano facendo scivolare la macchina in una scarpata.

Il giovane cinese riesce a saltare subito fuori dal veicolo, illeso, mentre le due ragazze sono sembrate da subito gravi.

I soccorsi hanno estratto le donne a fatica dalle lamiere e una ha riportato gravi lesioni interne, mentre l'altra la rottura di entrambe le gambe.

La polizia ha immediatamente capito le ragioni che hanno causato l’incidente visto che i tre protagonisti erano tutti nudi.

Il ragazzo è accusato di atti osceni in luogo pubblico e appena saranno stabilizzate anche le donne dovranno rispondere delle stesse accuse.